Україна протягом останніх років активно працювала у напрямку прийняття оновлених кліматичних цілей до Паризької угоди (НВВ2).
Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
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Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36
В Україні будуть розвивати зелені види транспорту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуть розвивати зелені види транспорту.
Додано: Сер 13 жов, 2021 22:36
Всі ці Кіотські протоколи та Паризькі угоди звичайне шахрайство.
Нідерланди планують скоротити велику рогату худобу на 30% бо вона видихає парникові гази, вперед, повторюйте чергову дурість європейців )))
Додано: Сер 13 жов, 2021 23:10
А ну, пожалуйста, озвучьте перечень "развитых(ударение на букву "и") в Украине, за последнее время":
1. Метрополитенов. в километраже
2. Трамваев, в маршрутах.
3. троллейбусов, в маршрутах.
4. Электричек, в направлениях, увеличении маршрутов,...
.......................................................
Во!
Оказывается, в Украине всё наоборот!
Разобран рельсовый путь
Отменены маршруты
Отменены электрички.
Вырезан П/С
............................
Про метро Киева, Харькова, Днепра, Донецка,....
Додано: Чет 14 жов, 2021 00:36
Это способ уменьшить зависимость от нефтяных стран, ничего общего с экологией оно не имеет.
Насчет крупного рогатого скота, не уверен. Думаю, ферму просто перенесли в другую страну, где дешевле производить, объяснив тушканчикам своё решение, подобного рода, популизмом.
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