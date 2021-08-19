Керівництво Укрзалізниці вивчає можливість будівництва нової залізничної гілки від станції Татарів до курорту Буковель в Івано-Франківській області.
Дивися повний текст Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27
Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
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Дивися повний текст Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю.
Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27
На фоне катастрофического положения на железной дороге подобные "инициативы"выглядят,как минимум глупо.
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