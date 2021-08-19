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Укрзалізниця має намір
прокласти в Буковель залізницю

Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27

Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво Укрзалізниці вивчає можливість будівництва нової залізничної гілки від станції Татарів до курорту Буковель в Івано-Франківській області.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 08:27

На фоне катастрофического положения на железной дороге подобные "инициативы"выглядят,как минимум глупо.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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