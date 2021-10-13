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В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 жов, 2021 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Державна виконавча служба (ДВС) спільно з Міністерством внутрішніх справ (МВС) розпочала використання цифрового методу примусу стягнень прямо на автодорогах, тобто безпосередньо на тих місцях, де буде зупинено транспортний засіб.
Дивися повний текст В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з комуналки, аліментів і штрафів
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:23
Подібне було вже давно, працювало через систему Рубіж.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:29
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