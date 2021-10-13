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В Україні почали зупиняти
водіїв, які мають борги з...

В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 11:30

В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

Пропонуємо до обговорення:
Державна виконавча служба (ДВС) спільно з Міністерством внутрішніх справ (МВС) розпочала використання цифрового методу примусу стягнень прямо на автодорогах, тобто безпосередньо на тих місцях, де буде зупинено транспортний засіб.

Дивися повний текст В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з комуналки, аліментів і штрафів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:23

Re: В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

Подібне було вже давно, працювало через систему Рубіж.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:29

Re: В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

https://www.youtube.com/watch?v=6ESsg9bVgW8
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:44

Давно на часі, чому одні хитрож*?: живуть за рахунок інших
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 14:59

Скоро из дому нельзя будет выходить из-за того что по комуналке есть долги.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:05

  espanol написав:Давно на часі, чому одні хитрож*?: живуть за рахунок інших

Некоторым действительно нечем платить, система вогнала в долги. Вспомните ипотеки и крах в 2008 году.
Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.
Есть - одноразовые насосала, а есть легла и родила. Если папик с кошельком, то можно жить не работая.
Ты думаешь как семью прокормить и на будущее детям что то оставить. А она думает как тебя на квартиры, машины, бабло разгрузить. И при этом ни дня не работая и по дому ничего не делая. Бедняжки.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 16:06

  p_a_l написав:Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.

1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.
2. "Видели глаза, что руки делают" .
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:07

  Grover написав:
  p_a_l написав:Многие не хотят платить алименты, потому что их бывшие тупо развели.

1. Алименты платятся не бывшим, а РЕБЕНКУ.


задумка хорошая, но реализация хромает
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:28

  p_a_l написав:Некоторым действительно нечем платить, система вогнала в долги. Вспомните ипотеки и крах в 2008 году.


Из-за таких, не имевших нихера за душой, некоторых, люди платили честно (уже) заработанные конские деньги за недвигу. И если их слегка исполнитель на посту на корыто разгрузит, привыкшие жить честно будут только "за"
summacut
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