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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:51
Если условия брачного договора ограничивают какие-то права одного из супругов, которые прописаны в каком-либо законе, то такие пункты договора признаются в суде ничтожными. Это Вам скажет любой первокурсник юридического ВУЗа. Именно по-этому у нас не популярны брачные договора.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:58
Re: В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...
Вы не правы. Как правило, на период декретного отпуска, т.е. 3 года после рождения ребёнка, алименты назначаются и на маму тоже. Обычно 25% ЗП отца идёт на ребёнка до 18-ти лет и ещё 25% - на мать. Некоторые "яжмать" умудряются имёть 3-4 детей в 35 лет и при этом прыгать из одного декрета в другой, не отработав в своей жизни ни одного дня. Кстати, это время идёт им в рабочий стаж, т.е. пенсия у них тоже будет.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:27
Ну так попробуйте эти "первые 3 года" побыть с ребенком в одиночку. И ещё этот процесс с работой совместить (исходя из ваших "уточнений" молодая мама-одиночка должна самостоятельно зарабатывать, только куда девать грудного ребенка в рабочее время что-то не указывается). Много нового для себя откроете, что такое уход за младенцем.
В России ещё и материнский капитал выплачивают, около $6700 за первого ребенка и за второго ещё больше и никто не жужжит на тему целевого расходования бюджета потому что понимают как необходимы новые граждане. А у вас, судя по всему, считается, что дети берутся из ниоткуда и на их содержание и воспитание денег не надо. Так вот нет. Это стоит и времени и усилий и денег.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:30
Как бы она там не хромала: пока мать не лишили материнских прав - она о ребенке заботится и "отец" ОБЯЗАН помогать. Если не лично, то хотя бы деньгами. Или его под дулом пистолета заставляли размножаться, бедненького обманутого такого?
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