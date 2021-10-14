В Україні почали зупиняти водіїв, які мають борги з...

Додано: П'ят 15 жов, 2021 11:27

LutsMan написав: Вы не правы. Как правило, на период декретного отпуска, т.е. 3 года после рождения ребёнка, алименты назначаются и на маму тоже. Вы не правы. Как правило, на период декретного отпуска, т.е. 3 года после рождения ребёнка, алименты назначаются и на маму тоже.

Кстати, это время идёт им в рабочий стаж, т.е. пенсия у них тоже будет.

Ну так попробуйте эти "первые 3 года" побыть с ребенком в одиночку. И ещё этот процесс с работой совместить (исходя из ваших "уточнений" молодая мама-одиночка должна самостоятельно зарабатывать, только куда девать грудного ребенка в рабочее время что-то не указывается). Много нового для себя откроете, что такое уход за младенцем.В России ещё и материнский капитал выплачивают, около $6700 за первого ребенка и за второго ещё больше и никто не жужжит на тему целевого расходования бюджета потому что понимают как необходимы новые граждане. А у вас, судя по всему, считается, что дети берутся из ниоткуда и на их содержание и воспитание денег не надо. Так вот нет. Это стоит и времени и усилий и денег.