Як можна отримати рахунок за спожите «блакитне» паливо.
Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:08
Як отримати платіжку за використаний газ і як її...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:09
Печатный счёт Нафтогаз не присылает хоть в договоре было указано что нужна именно бумажная квитанция. И это не единичный случай квитанции просто не приходят. Звонили на горячую линию говорят пришлём и тишина. Для стариков у которых нет принтеров да и у многих ещё кнопочные телефоны о каком личном кабинете может идти речь, и терминалы для них что-то страшное. Пусть наладят доставку бумажных квитанций.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:50
Узнавайте у вашего "доставщика" газа. Это:
инициатива исключительно Нафтогаза.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13
Сначала вы должны сильно попросить, а потом оплатить то что выпросили.
Бред.
Додано: Суб 16 жов, 2021 05:43
Нет. Но скидка предоставляется при оплате до 15 числа в принципе, а не только в личном кабинете (с комиссией), как указано на
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