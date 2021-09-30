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Як отримати платіжку за
використаний газ і як її...

Як отримати платіжку за використаний газ і як її...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:08

Як отримати платіжку за використаний газ і як її...

Пропонуємо до обговорення:
Як можна отримати рахунок за спожите «блакитне» паливо.

Дивися повний текст Як отримати платіжку за використаний газ і як її оплатити: роз'яснення «Нафтогазу».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:09

Печатный счёт Нафтогаз не присылает хоть в договоре было указано что нужна именно бумажная квитанция. И это не единичный случай квитанции просто не приходят. Звонили на горячую линию говорят пришлём и тишина. Для стариков у которых нет принтеров да и у многих ещё кнопочные телефоны о каком личном кабинете может идти речь, и терминалы для них что-то страшное. Пусть наладят доставку бумажных квитанций.
misax
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:40

Скидка при оплате до 15го числа распространяется на доставку газа?
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 08:50

  Watcher написав:Скидка при оплате до 15го числа распространяется на доставку газа?

Узнавайте у вашего "доставщика" газа. Это:
«Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%. Ви зможете її використати під час наступного платежу», — радять у «Нафтогазі».

инициатива исключительно Нафтогаза.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 10:05

На доставку газа - нет скидки в 1%. Это другая контора.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:13

Сначала вы должны сильно попросить, а потом оплатить то что выпросили.
Бред.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 05:43

  Watcher написав:Скидка при оплате до 15го числа распространяется на доставку газа?


Нет. Но скидка предоставляется при оплате до 15 числа в принципе, а не только в личном кабинете (с комиссией), как указано на https://gas.ua/uk/home/tariffs/tariffdetails?id=21
summacut
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