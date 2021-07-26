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Sony готує революційну камеру
для флагмана Xperia 1 IV

Sony готує революційну камеру для флагмана Xperia 1 IV
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:24

Sony готує революційну камеру для флагмана Xperia 1 IV

Пропонуємо до обговорення:
Флагмани індустрії досі тримаються за 12-мегапіксельні сенсори, які давно вже використовуються в iPhone, топових моделях Samsung і Sony – і все ніяк не підуть “у вічність”. Але, якщо дані джерела правдиві, як мінімум для Sony в 2022 році справа зрушиться з мертвої точки. Причому цей рух може стати справжньою революцію.

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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 12:25

Они лучше чем в ксиоми
vavanv288
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