Основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсії (41%).
Дивися повний текст Основною проблемою в країні українці вважають низькі зарплати та пенсії — опитування.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23
Основною проблемою в країні українці вважають низькі...
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Дивися повний текст Основною проблемою в країні українці вважають низькі зарплати та пенсії — опитування.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23
основная проблема не низкие зарплаты, а высокие налоги и тарифы на коммуналку и энергоресурсы. Зарплату как ни повышай, 60 % всеравно в налоги уйдет, остальное на коммуналку и энергоресурсы. Все цены от налогов и тарифов на коммуналку и энергоресурсы зависят. Поэтому в таких условиях рост зарплаты ни к чему кроме инфляции и еще большему падению уровня жизни не приведет.
Как писал Лао Цзы, еще сотни веков назад: От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа.
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