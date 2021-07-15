Основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсії (41%).
Дивися повний текст Основною проблемою в країні українці вважають низькі зарплати та пенсії — опитування.
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23
Основною проблемою в країні українці вважають низькі...
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Дивися повний текст Основною проблемою в країні українці вважають низькі зарплати та пенсії — опитування.
Додано: Суб 16 жов, 2021 09:32
Тю, хіба це проблема. Нехай зелений рішенням РНБО підвищить всім зарплати та пенсії. Справ-то на один вечір.
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:48
Как писал Йожеф Этвес:
Так что не зарплата определяет благосостояние народа, а как писал Лао Цзы:
Додано: Суб 16 жов, 2021 10:55
то все не проблеми, то наслідки.... а якщо немає навіть коректного усвідомлення справжніх проблем, то про яке майбутнє нації можна взагалі сподіватися.... нажаль, совок ще досі в головах.... я банально біологічно не доживу до тих часів, коли це лайно вивітриться.... нажаль....
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