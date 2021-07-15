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Основною проблемою в країні
українці вважають низькі...

Основною проблемою в країні українці вважають низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:23

Основною проблемою в країні українці вважають низькі...

Пропонуємо до обговорення:
Основною проблемою в Україні, у порівнянні з іншими, громадяни називають низькі зарплати та пенсії (41%).

Дивися повний текст Основною проблемою в країні українці вважають низькі зарплати та пенсії — опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 09:32

Тю, хіба це проблема. Нехай зелений рішенням РНБО підвищить всім зарплати та пенсії. Справ-то на один вечір.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:48

Как писал Йожеф Этвес:
Благосостояние государства обеспечивают не те деньги, которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в карманах граждан.


Так что не зарплата определяет благосостояние народа, а как писал Лао Цзы:
От того народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. Это именно причина бедствий народа
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:55

то все не проблеми, то наслідки.... а якщо немає навіть коректного усвідомлення справжніх проблем, то про яке майбутнє нації можна взагалі сподіватися.... нажаль, совок ще досі в головах.... я банально біологічно не доживу до тих часів, коли це лайно вивітриться.... нажаль....
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 15:27

Не повышение зарплат и пенсий (видно опрос проводился в сельской местности), а ПОНИЖЕНИЕ ЦЕН.
ttt2022
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:40

Готовят общественное мнение к повышению зарплат, которое как известно приводит к разгону инфляции. Зарплата в цифрах будет больше, но купить на неё можно будет меньше и расходы вырастут.

А заработать зарплату будет сложней, потому как при низком курсе доллара, стоимость оплаты труда в долларах станет еще менее конкурентоспособна на международном рынке.
Цитрин
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