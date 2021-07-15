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Українці платитимуть за
соняшникову олію за іншою ціною

Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30

Українці платитимуть за соняшникову олію за іншою ціною

Пропонуємо до обговорення:
Зараз 850 мл коштує в супермаркеті від 45 до 65 грн.

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R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:30

Ни о чём.В начале августа шмвгаль заявлял,что к концу лета т.е.к 1 сентября цена значительно понизится.И ЧТО???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 10:01

Какой-же редиска придумал 0.85л бутылки вместо 1л. :evil:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:00

та вже на оливкову перейшли, до побачення соняшник....
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:24

Я сделал вывод, что экспорт подсолнечного масла начал давать сбои из-за слишком высоких цен. Это как цены на газ в Европе, где люди гибко реагируют и начинают экономить на отоплении по максимуму вплоть до того, что не стесняются пребывать у себя дома в теплых свитерах и часто отопление включают только при морозах, .

Торговая сеть "чудо" меня удивила сегодня, предложив подсолнечное масло "Олейна", 850 грамм, по цене около 46 грн за бутылку, типа распродажа. Повелся и купил, хотя Чудо славится обычно сильно завышенными ценами на продукцию. При тщательном исследовании бутылки появилось подозрение, что это подделка или некондиция. Пробка немного прокручивалась, хотя должна сидеть на бутылке прочно. Масло по качеству так себе, отличается по вкусу в худшую сторону от Олейны, что в магазине рядом по 62 грн за бутылку. Будьте осторожны.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 05:44

  buratinyo написав:Масло по качеству так себе, отличается по вкусу в худшую сторону от Олейны, что в магазине рядом по 62 грн за бутылку. Будьте осторожны.


Я тоже попал на такое масло, купил в известном супермаркете три бутылки олейны, цена бутылки по непонятной причине была гривен на 15 ниже чем в АТБ. Бутылки с виду не отличить от оригинала - все совпадает, такое впечатление, что пакуют в фирменную упаковку с фирменной этикеткой, т.к. разницы в упаковке не заметил. А вот масло внутри оказалось паршивое.

Скорей всего из пальмового масла бодяжат.
Цитрин
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