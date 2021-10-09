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Дивися повний текст Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57
Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів
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Дивися повний текст Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів.
Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57
чем хороша валюта - она не перекрывает нфляцию, не перекрывает...
потом ШАРАХ
перекрыла
и снова не перекрывает...
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