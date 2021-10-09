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Що очікувати від ставок за
депозитами — думки експертів

Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57

Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у екпертів їх думку щодо ставок по депозитам.

Дивися повний текст Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:57

чем хороша валюта - она не перекрывает нфляцию, не перекрывает...
потом ШАРАХ
перекрыла
и снова не перекрывает...
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:43

Re: Що очікувати від ставок за депозитами — думки експертів

Статья с нулевым КПД
Investor_K
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