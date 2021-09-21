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Експерти назвали
справедливу ціну біткойна

Експерти назвали справедливу ціну біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:16

Експерти назвали справедливу ціну біткойна

Пропонуємо до обговорення:
Для оцінки вартості біткойна немає об'єктивних параметрів, тому монета може коштувати і 20 тис., і 100 тис. доларів США. При цьому собівартість видобутку одного біткойна становить *не менше 15-18 тис. доларів США.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 22:17

Стоимость билетов МММ тоже определялась "рыночным" спросом VS "рыночное" предложение. Это же не значит, что цена на них была справедливой :)
Справедливой в контексте их реальной рыночной стоимости, базирующейся на понятных экономических показателях, поскольку не понятно какую ценность это вообще создаёт.
В принципе отличий не так и много. В обоих случаях нет реальной привязки к какой-то прибыльности компании как в акциях, или ВВП страны как у нормальной валюты.
Понятно, что в традиционных инструментах там ещё и куча других показателей играют, да плюс накрученные хайпом ожидания (как у ТЕСЛЫ) или слепая вера в несокрушимую мощь державы (как у USD). И там тоже есть переоценки и недооценки, но хотя бы есть какие-то маяки..
В данном случае есть только спрос и предложение. Точно как было в МММ.
Предложение с утра устанавливал Мавроди (с почти ежедневным ростом), а восторженный народ повышал спрос. Здесь спрос создают те же восторженные массы, ну а предложение тоже понятно кто..)
Конечно у каждого уже есть знакомый, который уже круто "поднял" на битке.
Но у меня есть несколько знакомых, которые хорошо подняли и на МММ. Они, конечно, прекрасно понимали что это такое, и просто играли. Но не как в казино, а держали нос по ветру, ловили любой знак (вплоть до вербовки в офисах инсайдеров) и вовремя слили. И есть который до сих пор ещё с 90х не оправился..
andriiosypov
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