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Експерти назвали справедливу ціну біткойна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 жов, 2021 22:16
Пропонуємо до обговорення:
Для оцінки вартості біткойна немає об'єктивних параметрів, тому монета може коштувати і 20 тис., і 100 тис. доларів США. При цьому собівартість видобутку одного біткойна становить *не менше 15-18 тис. доларів США.
Дивися повний текст Експерти назвали справедливу ціну біткойна
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R2
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Додано: Суб 16 жов, 2021 22:17
Стоимость билетов МММ тоже определялась "рыночным" спросом VS "рыночное" предложение. Это же не значит, что цена на них была справедливой :)
Справедливой в контексте их реальной рыночной стоимости, базирующейся на понятных экономических показателях, поскольку не понятно какую ценность это вообще создаёт.
В принципе отличий не так и много. В обоих случаях нет реальной привязки к какой-то прибыльности компании как в акциях, или ВВП страны как у нормальной валюты.
Понятно, что в традиционных инструментах там ещё и куча других показателей играют, да плюс накрученные хайпом ожидания (как у ТЕСЛЫ) или слепая вера в несокрушимую мощь державы (как у USD). И там тоже есть переоценки и недооценки, но хотя бы есть какие-то маяки..
В данном случае есть только спрос и предложение. Точно как было в МММ.
Предложение с утра устанавливал Мавроди (с почти ежедневным ростом), а восторженный народ повышал спрос. Здесь спрос создают те же восторженные массы, ну а предложение тоже понятно кто..)
Конечно у каждого уже есть знакомый, который уже круто "поднял" на битке.
Но у меня есть несколько знакомых, которые хорошо подняли и на МММ. Они, конечно, прекрасно понимали что это такое, и просто играли. Но не как в казино, а держали нос по ветру, ловили любой знак (вплоть до вербовки в офисах инсайдеров) и вовремя слили. И есть который до сих пор ещё с 90х не оправился..
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andriiosypov
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Додано: Нед 17 жов, 2021 08:52
andriiosypov
Не согласен с Вами. Сравнение крайне некорректное. 1) Биткоин не бесконечен(в отличии от билетов МММ). Биткоин совершенно прозрачен и прогнозируем в плане инфляции(билеты МММ можно было печатать в неограниченном количестве а Биткоин ограничен в количестве а инфляция известна согласно текущим мощностям!)! 3) На сегодняшний день рынок делает не Биткоин а Эфир и еще несколько известных серьезных продуктов крипторынка! Безусловно я соглашусь с тем, что на данном рынке работает "спекулянт" в большинстве своем, но даже если мелкий инвестор не понимает, как работает Блокчейн(и все плюсы от него), то он будет ориентироваться, как минимум на таких гигантов, как Тесла и как максимум на США и ЕС(разрешение\регулирование). И если такой гигант покупает Биткоин, то почему бы и мелкому инвестору не инвестировать в биткоин(учитывая, что США не задавили данную технологию в зародыше, то могу предположить, что Биткоин с высокой долей вероятности может стать, как золото или SDR в недалеком будущем.). Технология рабочая, инновационная. Ничего общего с МММ она не имеет!
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:10
а хоть кто-нибудь моделировал ситуацию, что будет, когда биток достигнет своего потолка и майнинг прекратится? результаты могут быть очень интересными.
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Shaman
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1
Додано: Нед 17 жов, 2021 09:18
Shaman написав:
а хоть кто-нибудь моделировал ситуацию, что будет, когда биток достигнет своего потолка и майнинг прекратится? результаты могут быть очень интересными.
Фишка в том, что майнинг остановиться не может в текущей конфигурации. Я имею ввиду, что последнюю монету будут добывать бесконечно долго(если конечно квантовые вычисления к этому времени не "подъедут"), что в свою очередь предполагается, что биткоин будет стоить очень дорого (возможно и лям долларов... а может и 10 или 100 миллионов). Но Вы правы.... вопрос интересен. Скорее всего переведут на POS чтоб без майнинга.... а основные валидаторы будут в "центрах" крупнейших государств. Но это все домыслы и мечты. Что будет по факту, самому Соросу не известно.... наверное.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 09:46
Ораничение количества не определяет ценность инструмента.
В данном случае это ограничение есть лишь дополнительным инструментом PR, что очевидно, так как многочисленные промоутеры этого инструмента при убеждении "клиента" данный факт ставят как чуть ли основной. При это "клиенты" почему-то не интересуются более важным вопросом: а какая услуга, продукт, ценность вообще стоит за биткоином?
Ну как за акциями стоит работающий бизнес, который создаёт что-то и, кстати имеет что-то на балансе; за валютой - государство с активами, пассивами, да, и долгами, но очевидными; за ипотечными бумагами - недвижимость, пускай и бывало (2008) мошеннически раздутутая, но опять же - в наличии; и т.д.
А тут то?? Просто какие-то ребята, объявившие что у них есть нечто?:)
И тот факт, что известные инвесторы балуются этом инструментом ничего не меняет.
Выше я писал как люди с крепкими нервами и на МММ заработали огромные деньги.
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andriiosypov
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:02
andriiosypov написав:
Ораничение количества не определяет ценность инструмента.
В данном случае это ограничение есть лишь дополнительным инструментом PR, что очевидно, так как многочисленные промоутеры этого инструмента при убеждении "клиента" данный факт ставят как чуть ли основной. При это "клиенты" почему-то не интересуются более важным вопросом: а какая услуга, продукт, ценность вообще стоит за биткоином?
Ну как за акциями стоит работающий бизнес, который создаёт что-то и, кстати имеет что-то на балансе; за валютой - государство с активами, пассивами, да, и долгами, но очевидными; за ипотечными бумагами - недвижимость, пускай и бывало (2008) мошеннически раздутутая, но опять же - в наличии; и т.д.
А тут то?? Просто какие-то ребята, объявившие что у них есть нечто?:)
И тот факт, что известные инвесторы балуются этом инструментом ничего не меняет.
Выше я писал как люди с крепкими нервами и на МММ заработали огромные деньги.
Хорошо. Как Вы прокомментируете золото? Металл-товар имеющий цену благодаря своим свойствам и ограниченному количеству на планете а также всеобщему признанию? Я вижу полную аналогию биткоина именно с золотом. Пока не хватает только третьего пункта.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:12
Золото, как минимум, имеет реальную ювелирную ценность. Спрос на реальные физические ювелирные изделия в мире продолжает расти.
Также как и произведения искусства,которые имеют художественную ценность. Картину Рембранта можно повесить в галерее, и очередной "очкарик" не сделает такую же (именно оригинал конечно), в отличие от каких-то ..надцатых ...эриумов и коинов.
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andriiosypov
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:24
Справедливая цена биткоина - минусовая. Реальная цена - $0.00, но, с учётом затраченных на майнинг ресурсов, владельцев биткоина справедливо ещё и штрафовать. Причём, именно владельцев, т. к. именно они спонсируют своими деньгами бесполезную трату ресурсов планеты.
Справедливая цена -$1000
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safonovstanislav
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:32
andriiosypov написав:
Золото, как минимум, имеет реальную ювелирную ценность. Спрос на реальные физические ювелирные изделия в мире продолжает расти.
Также как и произведения искусства,которые имеют художественную ценность. Картину Рембранта можно повесить в галерее, и очередной "очкарик" не сделает такую же (именно оригинал конечно), в отличие от каких-то ..надцатых ...эриумов и коинов.
Вот мы и подошли к главному преимуществу в блокчейне. Нельзя подделать транзакцию. Нельзя просто нарисовать себе биткоины(как например напечатать фальшивые деньги, или подделать ювелирку, фальшивые картины и т.д). Еслибы технология была "для очкариков", её бы давно все забыли. Но крипта продолжает быть и развиваться!
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