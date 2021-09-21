Експерти назвали справедливу ціну біткойна

Додано: Суб 16 жов, 2021 22:17

Стоимость билетов МММ тоже определялась "рыночным" спросом VS "рыночное" предложение. Это же не значит, что цена на них была справедливой :)

Справедливой в контексте их реальной рыночной стоимости, базирующейся на понятных экономических показателях, поскольку не понятно какую ценность это вообще создаёт.

В принципе отличий не так и много. В обоих случаях нет реальной привязки к какой-то прибыльности компании как в акциях, или ВВП страны как у нормальной валюты.

Понятно, что в традиционных инструментах там ещё и куча других показателей играют, да плюс накрученные хайпом ожидания (как у ТЕСЛЫ) или слепая вера в несокрушимую мощь державы (как у USD). И там тоже есть переоценки и недооценки, но хотя бы есть какие-то маяки..

В данном случае есть только спрос и предложение. Точно как было в МММ.

Предложение с утра устанавливал Мавроди (с почти ежедневным ростом), а восторженный народ повышал спрос. Здесь спрос создают те же восторженные массы, ну а предложение тоже понятно кто..)

Конечно у каждого уже есть знакомый, который уже круто "поднял" на битке.

Но у меня есть несколько знакомых, которые хорошо подняли и на МММ. Они, конечно, прекрасно понимали что это такое, и просто играли. Но не как в казино, а держали нос по ветру, ловили любой знак (вплоть до вербовки в офисах инсайдеров) и вовремя слили. И есть который до сих пор ещё с 90х не оправился..