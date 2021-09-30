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Криза нерухомості в Китаї:
після Evergrande падають...

Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 09:49

Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають...

Пропонуємо до обговорення:
Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Дивися повний текст Криза нерухомості в Китаї: після Evergrande падають акції інших девелоперів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 13:46

Даді буже?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 19:35

Готовимся к 2008г?
Или у нас опять скажут что кризис на другой половине мира и нас это не коснётся, а потом скажут что кризис в голове, ну и по накатанной)
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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