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monobank закриває
всі карти в злотих

monobank закриває всі карти в злотих
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:51

monobank закриває всі карти в злотих

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в розсилці фінустанови.

Дивися повний текст monobank закриває всі карти в злотих.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 10:51

а пшочему?
summacut
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