Про це йдеться в розсилці фінустанови.
Дивися повний текст monobank закриває всі карти в злотих.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 10:51
monobank закриває всі карти в злотих
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank закриває всі карти в злотих.
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