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Finance.ua: Як зменшити
вартість ЖКГ, якщо ви не...

Finance.ua: Як зменшити вартість ЖКГ, якщо ви не...
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:56

moveton
А... Добре. Ще почитаю. Бо я шукав слово "газ".
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 08:51

  Bobua написав:Якщо у кожній квартирі власний газ.котел -- то загальнобудинкового тепло.лічильника не буде...


Речь о домах с ЦО, в которых отдельные квартиры установили автономку. Хотя и в домах, в которых котлы установены во всех квартирах, проблема тоже есть, физика то везде одинаковая.

  Bobua написав:А ще не забувайте, що нічний тариф електрики (1.68/2, чи й 1.68*40%) вигідніший, аніж газ (~1грв/кВт*год).

Чтобы использовать коэффициент 0,4, нужно иметь соответствующий теплонакопитель и троекратную мощность как отопительного прибора, так и подводимую. Да и про коэффициент 1,5 в "пик" Вы скромно умолчали.

  Bobua написав:То що, рахувати всі види енергії по кожній квартирі?

Зачем по всем видам энергии? Отопление по документам или ЦО, или газовое, или электро. Вот по нему и считать.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:17

summacut

Ви сказали -- як беруть мало газу, то карати...
Я кажу, що можуть мало брати, бо вночі нагріли квартиру електрикою. Хоч вона і "неофіційна" опалювалка.


І мені таки незрозуміло, чому людина не має права робити у себе, напр., +10°.
От зима. Треба акліматизуватись. Бо на вулиці холодно.
Якщо сусіди хочуть +22° -- це їхнє право. Але якщо їх турбують перетоки, то можуть же ж утеплювати у себе стіни, стелі, підлоги...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:28

summacut

Про коеф. 1.5 я знаю.
Думаю, поки не пустять в новобуді на двозонність чи тризоність -- варто буде насолоджуватись електротеплом зранку й увечері. У пікові години (з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00). Коли у тризонному тарифі коеф.=1,5. А в однозонному=1. Тоді ще й грітиме думка, що маю півторакратну "знижку". :) І, можливо, це таки заохотить обленерго дати змогу перейти на зонний облік. Хоча, мабуть, бажано аби побільше "однозонних" людей із сучасними лічильниками вломило їм такого пікового навантаження. Аби розворушити від сонливості. Навіяної, вочевидь, надмірною близкістю до енергії й тепла...

Бо подачу газу (~9кВт*год/м³ = < 1₴/кВт*год) відкладають вже аж на грудень. А електрикою без нічного тарифу -- трохи дорогувато буде. Хоча... не так щоб і дуже. От, централізоване опалення ще з січня в Україні підняли до ~1800₴/Гкал, що рівне 1800₴/1163 = 1.55₴/кВт*год -- а це майже добиралось до ціни електрики (1.68₴/кВт*год). І неясно чи ті 1.55кВт*год таки доходити повністю до квартири від лічильника у підвалі... А тут -- грійся напряму від ІЧ обігрівача, і ніяких втрат на зайве опалення. :)

Але +20° за таку ціну -- це ж нецікаво...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:04

  Bobua написав:І мені таки незрозуміло, чому людина не має права робити у себе, напр., +10°.
От зима. Треба акліматизуватись. Бо на вулиці холодно.
Якщо сусіди хочуть +22° -- це їхнє право. Але якщо їх турбують перетоки, то можуть же ж утеплювати у себе стіни, стелі, підлоги...

Так постановление - это не догма. Думаю, если зафиксировать согласие всех соседей по периметру, то УК/ОСМД может пойти навстречу, если жилец оплатит ещё и утепление стенки между своей квартирой и внутридомовым коридором. Желаю успехов :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:41

moveton
Дивно...
Коли сусіди шумлять -- то ви ж самі й у себе в квартирі робите звукоізоляцію?
А коли сусід ненароком забирає тепло, бо у вас стіна дірява -- то це вже він має у себе ізолювати!?
Яка загадкова логіка... :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 23:13

  Bobua написав:Коли сусіди шумлять -- то ви ж самі й у себе в квартирі робите звукоізоляцію?
А коли сусід ненароком забирає тепло, бо у вас стіна дірява -- то це вже він має у себе ізолювати!?
Яка загадкова логіка... :(

Ну такая она специфика многоквартирного дома. Стена не дырявая, а принятого качества изоляции в данном доме. К этому прописаны правила общежития в плане тех вещей, которые влияют на соседей. На шум тоже есть нормативы. Если из квартиры вырывается больше шума, чем разрешено, то таки уже шумящий обязан принимать меры к решению проблемы (обычно он просто прекращает так шуметь). А кому по нормам всё равно слишком шумно, тому изолироваться за свой счёт потому, что это его личные тараканы. Или просто съехать из этого дома в более комфортное для себя место.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 07:49

Доброго дня! Скажіть будь ласка, за конс‘єржа потрібно платити, якщо не проживаєш тимчасово?
v_bogyslavska
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:13

  v_bogyslavska написав:Доброго дня! Скажіть будь ласка, за конс‘єржа потрібно платити, якщо не проживаєш тимчасово?

Это только УК конкретного дома скажет. В моём всё просто: живи где хошь. Можешь после получения ключей хоть никогда в квартире не появляться. Но общедомовые услуги, что не по счётчикам, оплачивай.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 20:53

Bobua тому що є санітарні норми та граничні значення температур у квартирі – не можуть топити щоб було лише 10 і ти не можеш у себе створювати -10. Точніше можеш – поки це комусь не почне заважати
ksu
 
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  #<12
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