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Драматичний сценарій JPMorgan:
скільки буде коштувати...

Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:48

  moveton написав:
  alex_dvornichenko написав:Ну...прошли те времена, когда из электроприборов в семье был телевизор и 3 лампочки.

Согласен. Телевизор нынче не нужен, заменён на планшет или смартфон с мизерным энергопотреблением. Лампочки диодные. Импортный холодильник кушает заметно меньше, чем советский (а советская семья без холодильника, но с телевизором - это в какие времена было?). Потребление электричества куда экономнее стало :mrgreen:

Ага. Именно поэтому, что телевизор не нужен- он у многих появился не только в комнате, но и на кухне)) Бойлеры, стиралка, кофеварки, электрочайники, теплые полы- потребление выросло и сильно
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:52

Re: Драматичний сценарій JPMorgan: скільки буде коштувати...

  moveton написав:А кондёры - это уже баловство. Не настолько климат за 50 лет потеплел.

И 50 лет назад кондерами пользовались бы, будь возможность.
Плюс кондеры и для отопления используют. И то, что сейчас кондеры массово стоят везде, включая хрущи, говорит о их востребованности.
А еще из потребителей э/э почему=тог забыли про элеткроплиты (все новые высотки), бойлеры, теплые полы - на их фоне и телеки и холодильник и игровые компы - как зарядка для телефона
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 11:54

  _hunter написав:Как и ГВП: деды в реке мылись -- чем мы хуже... :lol:

ЦО нужно пользоваться. Оно, говорят, эффективнее, чем собственный электробойлер. Хотя, почему-то, по ценам этого не скажешь :cry:

  _hunter написав:
Как теплая пища -- разогревать? в микроволновке/электродуховке??? :lol:

Мне газовой плиты до сих пор хватает. В высотках хуже, конечно. С другой стороны, высотки были и при СССР, а микроволновки и индукционные плиты более энергоэффективны, чем классическая электроплита со спиралью...
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:11

  moveton написав:
  _hunter написав:Как и ГВП: деды в реке мылись -- чем мы хуже... :lol:

ЦО нужно пользоваться. Оно, говорят, эффективнее, чем собственный электробойлер. Хотя, почему-то, по ценам этого не скажешь :cry:

  _hunter написав:
Как теплая пища -- разогревать? в микроволновке/электродуховке??? :lol:

Мне газовой плиты до сих пор хватает. В высотках хуже, конечно. С другой стороны, высотки были и при СССР, а микроволновки и индукционные плиты более энергоэффективны, чем классическая электроплита со спиралью...

Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???

Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:17

  _hunter написав:Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???

Тем, что и для того и для другого греют воду в одной котельной?

  _hunter написав:Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...

Т.е. у подавляющего большинства всё ещё есть газовая плита? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:21

  moveton написав:
  _hunter написав:Как Центральное Отопление относится к Горячей воде???

Тем, что и для того и для другого греют воду в одной котельной?

  _hunter написав:Ага, были. Но даже на сегодня хрущи (5 этажей которые) -- занимают где-то под 80% всего жилого фонда...

Т.е. у подавляющего большинства всё ещё есть газовая плита? ;)

Зачем летом греть воду для отопления???

Ну, как бы да. Но появились прежде отсутсвующие микроволновки/электродуховки/электрочайники.
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 12:25

Телевизоры, микроволновки...
Не туда вы все смотрите. Главный расточитель энергоресурсов - автотранспорт.
Просто посмотрите, что в час пик творится, сколько этих сраковозок, сколько людей в салоне каждой. По статистике легковой автомобиль зачастую перевозит 1.5 человека. То есть авто весом 1-2 тонны большинство времени возит лишь 1/10 своего веса.
Выход - ограничение использования легкового транспорта в больших городах, платные парковки... и одновременно - развитие общественного транспорта, вело инфраструктуры, поощрение индивидуального мини электротранспорта.
Schmit
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