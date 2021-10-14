Президент Володимир Зеленський запевняє, що в Україні достатньо запасів газу для споживачів.
Дивися повний текст Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:22
Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський: В Україні достатньо газу за нормальними цінами.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:22
Мы не потребители, мы покупатели "реверсного" газа у монополиста в лице государства.
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