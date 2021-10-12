Стосовно інших категорій споживачів, зокрема бюджетних організацій, "ситуація складна".
Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для населення цієї зими.
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Додано: Пон 18 жов, 2021 09:39
У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для...
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Дивися повний текст У «Нафтогазі» розповіли, якою буде ціна на газ для населення цієї зими.
Додано: Пон 18 жов, 2021 09:39
«Когда цены на рынке начали повышать очень стремительно, выяснилось, что большинство поставщиков — это негосударственные компании, они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства.
Ну да, пописят не получается даже у монополиста.
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