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Ціна злетить втричі: Росія
захотіла по-новому рахувати...

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:47

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє b92.net.

Дивися повний текст Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати тариф на газ у Сербії - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 13:48

Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы... :)
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 14:36

Что ж ты, Вучич, сдал назад?
Сами ж кукарекали про отказ от долгосрочный контрактов и переход на биржевое ценообразование.
summacut
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