сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 жов, 2021 15:52
Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..
сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00
Данцям це розкажи вони дурні не знають.
А по друге Україні і не потрібно усю солому спалювати.
150 млн тонн це 50 млрд кубів
А потрібно скільки? 10-15 млрд тобто четверта частина соломи, а решта може перегнивати і краще не не полях а в дайжестерах для виробництва біогазу.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:05
Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..
Виходить так. Уявляю, скільки диму буде від спалювання такої кількості соломи
Десь 17 млрд кубів, здається, імпорту.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:44
читайте и считайте сами. В статье есть и ваши доводы и мои. Упомяну просто, что население Дании 5 млн человек при сопоставимых площадях и малой доле экспорта с/х, в отличии от некоторых. Им нечего терять, сжигая солому, доля которой в энергобалансе даже Дании незначительна.
Зараз переглядають цей форум: simku01 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|