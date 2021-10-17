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Ціна злетить втричі: Росія
захотіла по-новому рахувати...

Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 15:52

Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..

сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00

  sequence написав:сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю

Данцям це розкажи вони дурні не знають.
А по друге Україні і не потрібно усю солому спалювати.
150 млн тонн це 50 млрд кубів
А потрібно скільки? 10-15 млрд тобто четверта частина соломи, а решта може перегнивати і краще не не полях а в дайжестерах для виробництва біогазу. :wink:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:05

Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..

  Ukrainian написав:Порахуй ще раз.
Тонна соломи це 333 кубів газу.
150 000 000 на 333 майже 50 млрд кубів газу.
Виходить так. Уявляю, скільки диму буде від спалювання такої кількості соломи :(

  Ukrainian написав:А потрібно скільки? 10-15 млрд тобто четверта частина соломи, а решта може перегнивати і краще не не полях а в дайжестерах для виробництва біогазу.
Десь 17 млрд кубів, здається, імпорту.
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:44

  Ukrainian написав:
  sequence написав:сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю

Данцям це розкажи вони дурні не знають.
А по друге Україні і не потрібно усю солому спалювати.
150 млн тонн це 50 млрд кубів
А потрібно скільки? 10-15 млрд тобто четверта частина соломи, а решта може перегнивати і краще не не полях а в дайжестерах для виробництва біогазу. :wink:

http://agrotehnology.com/organicheskaya ... nepravilno
читайте и считайте сами. В статье есть и ваши доводы и мои. Упомяну просто, что население Дании 5 млн человек при сопоставимых площадях и малой доле экспорта с/х, в отличии от некоторых. Им нечего терять, сжигая солому, доля которой в энергобалансе даже Дании незначительна.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:31

sequence
Чому доля не значна? З статті

К 2020 г. Дания планирует 30% от общего энергоснабжения получать за счет использования возобновляемых ресурсов. Поэтому из ежегодно «выращенных» 6 млн т соломы в этой стране для производства энергии используют примерно 1,5 млн т. Сегодня в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на соломе, 55 котельных в системе централизованного теплоснабжения, а также 8 ТЭЦ и 4 электростанции. Центральные электростанции ежегодно используют 1,4 млн т биомассы, из которых 1 млн т приходится на солому.
В Великобритании работает одна из самых крупных в мире электростанций на соломе мощностью 38 МВтэ, ежегодно потребляющая около 200 тыс, т соломы. В Испании работают две тепловые электростанции, одна из которых утилизирует ежегодно 160 тыс, т соломы, а другая - 102 тыс, т. Причем планируется строительство еще семи таких электростанций в ближайшее десятилетие. Впрочем, подобные технологии использует не только Европа. Первая электростанция мощностью 25 МВт на биомассе (отходы переработки хлопка и кукурузы) была введена в эксплуатацию в 2006 г. в провинции Шаньдун на востоке Китая. В КНР в период с 2006 г. по 2012 г. компания DP CleanTech ввела в эксплуатацию 34 электростанции на соломе общей мощностью 1200 МВтэ. При этом ТЭС мощностью 30 МВтэ в Liaoyuan, поставляющая 200 ГВт-ч/год электроэнергии, ежегодно сжигает 160 тыс. т соломы. Государство гарантирует в течение 15 лет субсидировать генерацию электроэнергии из биомассы путем доплаты 0,25 юаня за каждый киловатт-час выработанной энергии.

Україні теж потрібно замість витрачати кредитні гроші на купівлю імпортного газу краще ці гроші пустити на субсидіі як китайці. :roll:
Ukrainian
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