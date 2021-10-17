Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...

Додано: Вів 19 жов, 2021 18:31

Чому доля не значна? З статтіК 2020 г. Дания планируетполучать за счет использования возобновляемых ресурсов. Поэтому из ежегодно «выращенных» 6 млн т соломы в этой стране для производства энергии используют примерно 1,5 млн т. Сегодня в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на соломе, 55 котельных в системе централизованного теплоснабжения, а также 8 ТЭЦ и 4 электростанции. Центральные электростанции ежегодно используют 1,4 млн т биомассы, из которых 1 млн т приходится на солому.В Великобритании работает одна из самых крупных в мире электростанций на соломе мощностью 38 МВтэ, ежегодно потребляющая около 200 тыс, т соломы. В Испании работают две тепловые электростанции, одна из которых утилизирует ежегодно 160 тыс, т соломы, а другая - 102 тыс, т. Причем планируется строительство еще семи таких электростанций в ближайшее десятилетие. Впрочем, подобные технологии использует не только Европа. Первая электростанция мощностью 25 МВт на биомассе (отходы переработки хлопка и кукурузы) была введена в эксплуатацию в 2006 г. в провинции Шаньдун на востоке Китая. В КНР в период с 2006 г. по 2012 г. компания DP CleanTech ввела в эксплуатацию 34 электростанции на соломе общей мощностью 1200 МВтэ. При этом ТЭС мощностью 30 МВтэ в Liaoyuan, поставляющая 200 ГВт-ч/год электроэнергии, ежегодно сжигает 160 тыс. т соломы. Государство гарантирует в течение 15 лет субсидировать генерацию электроэнергии из биомассы путем доплаты 0,25 юаня за каждый киловатт-час выработанной энергии.Україні теж потрібно замість витрачати кредитні гроші на купівлю імпортного газу краще ці гроші пустити на субсидіі як китайці.