сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю
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Додано: Вів 19 жов, 2021 15:52
Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..
сжигая солому, по сути, ты сжигаешь землю, потому что перегнившая солома удобряет землю как естественный сидерат.
предлагаю не мелочиться, а начать с лесов, лесополос и камышей, когда закончатся - перейти на землю
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:00
Данцям це розкажи вони дурні не знають.
А по друге Україні і не потрібно усю солому спалювати.
150 млн тонн це 50 млрд кубів
А потрібно скільки? 10-15 млрд тобто четверта частина соломи, а решта може перегнивати і краще не не полях а в дайжестерах для виробництва біогазу.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:05
Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..
Виходить так. Уявляю, скільки диму буде від спалювання такої кількості соломи
Десь 17 млрд кубів, здається, імпорту.
Додано: Вів 19 жов, 2021 16:44
читайте и считайте сами. В статье есть и ваши доводы и мои. Упомяну просто, что население Дании 5 млн человек при сопоставимых площадях и малой доле экспорта с/х, в отличии от некоторых. Им нечего терять, сжигая солому, доля которой в энергобалансе даже Дании незначительна.
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:31
sequence
Чому доля не значна? З статті
К 2020 г. Дания планирует 30% от общего энергоснабжения получать за счет использования возобновляемых ресурсов. Поэтому из ежегодно «выращенных» 6 млн т соломы в этой стране для производства энергии используют примерно 1,5 млн т. Сегодня в Дании работает более 10 тыс. фермерских котлов на соломе, 55 котельных в системе централизованного теплоснабжения, а также 8 ТЭЦ и 4 электростанции. Центральные электростанции ежегодно используют 1,4 млн т биомассы, из которых 1 млн т приходится на солому.
В Великобритании работает одна из самых крупных в мире электростанций на соломе мощностью 38 МВтэ, ежегодно потребляющая около 200 тыс, т соломы. В Испании работают две тепловые электростанции, одна из которых утилизирует ежегодно 160 тыс, т соломы, а другая - 102 тыс, т. Причем планируется строительство еще семи таких электростанций в ближайшее десятилетие. Впрочем, подобные технологии использует не только Европа. Первая электростанция мощностью 25 МВт на биомассе (отходы переработки хлопка и кукурузы) была введена в эксплуатацию в 2006 г. в провинции Шаньдун на востоке Китая. В КНР в период с 2006 г. по 2012 г. компания DP CleanTech ввела в эксплуатацию 34 электростанции на соломе общей мощностью 1200 МВтэ. При этом ТЭС мощностью 30 МВтэ в Liaoyuan, поставляющая 200 ГВт-ч/год электроэнергии, ежегодно сжигает 160 тыс. т соломы. Государство гарантирует в течение 15 лет субсидировать генерацию электроэнергии из биомассы путем доплаты 0,25 юаня за каждый киловатт-час выработанной энергии.
Україні теж потрібно замість витрачати кредитні гроші на купівлю імпортного газу краще ці гроші пустити на субсидіі як китайці.
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:31
Когда из-за высоких цен на газ остановится промышленность и люди останутся без работы, солома очень пригодится, ее можно будет кушать,
а запивать солому безработные чем будут, вот вопрос?
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:45
Солома
Ukrainian
При дотациях, как вы написали о Китае, можно что угодно сжигать, или солнечные батареи ставить, или еще делать что-то малополезное.
Додано: Сер 20 жов, 2021 08:50
Re: Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати..
Давно пора от него отказыватся, свой дом еще в 2014 отключил от газа, теперь у меня только электричество и твердоторплевное отопление
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:02
Додано: Сер 20 жов, 2021 09:03
Помню когда гречка подорожала,были аналогичные ответы, типа не вкусная, я не ем и т.д.
Проблема не только в населении, для населения цену будут держать(а может и нет).
А вот бизнес загнется, люди без работы останутся, товары будут из Белорусии завозить, например, яйца, фермы закрываются, импорт начинается).
Соседи с дешевым газом получат сильное преимущество и вытеснят наши товары
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