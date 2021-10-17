Ціна злетить втричі: Росія захотіла по-новому рахувати...
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valme написав:Так в чем проблема? Можно не покупать у Газпрома, а купить газ в Словакии, как это делаем мы...
А можна взагалі ні в кого не купувати а робити як багаті данці. Сейчас мировым лидером использования такого отхода сельхозпроизводства как энергоносителя, является Дания. На сегодня там работает более 10 тыс. фермерских котлов мощностью до 1 МВт и около 70 крупных котельных, сжигающих солому в городских системах теплоснабжения. Также широко используют солому Австрия, Швеция, Финляндия, Франция.
Три тонни соломи це тисяча кубів газу по калоріях. В Україні в рік до 150 млн тонн соломи.
Навіщо брати кредити і купувати газ російского походження ?
Та й листя добре було би пелетувати й палити всю зиму...
Ну вот кто будет морочится с этими листьями,там прибыли нет, один головняк. Солома аналогично, цена на нее сразу вырастет, как только завод по сжиганию построят, завод и обанкротится. Думаете бизнес дурной, выгоду считать не умеет. Только дотации государства помогут этой фигней заниматся