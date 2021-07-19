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Поліція перевірятиме у громадських місцях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Поліція перевірятиме сертифікати про вакцинацію від COVID-19 за QR-кодом.
Дивися повний текст Поліція перевірятиме у громадських місцях COVID-сертифікати за QR-кодом
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