|
|
|
Часткова приватизація «Укргазбанку»: у фінустанові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:03
Пропонуємо до обговорення:
"Укргазбанк" та уряд продовжують працювати над виконанням умов угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), відповідно до якої вона може отримати частину акцій цього банку.
Дивися повний текст Часткова приватизація «Укргазбанку»: у фінустанові повідомили, на якому етапі угода
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95844
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:03
20% Укргазбанку має коштувати не 30 млн євро, а мінімум 300 млн.
Ця угода схожа на корупційний договорняк.
-
bodia1406
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 жов, 2021 19:12
bodia1406 написав:
20% Укргазбанку має коштувати не 30 млн євро, а мінімум 300 млн.
Ця угода схожа на корупційний договорняк.
это так
но сегодня цена им 30 млн
хотя неизвестна же доля которую продадут
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2706
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 17 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|