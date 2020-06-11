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Часткова приватизація
«Укргазбанку»: у фінустанові...

Часткова приватизація «Укргазбанку»: у фінустанові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:03

Часткова приватизація «Укргазбанку»: у фінустанові...

Пропонуємо до обговорення:
"Укргазбанк" та уряд продовжують працювати над виконанням умов угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), відповідно до якої вона може отримати частину акцій цього банку.

Дивися повний текст Часткова приватизація «Укргазбанку»: у фінустанові повідомили, на якому етапі угода.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:03

20% Укргазбанку має коштувати не 30 млн євро, а мінімум 300 млн.
Ця угода схожа на корупційний договорняк.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:12

  bodia1406 написав:20% Укргазбанку має коштувати не 30 млн євро, а мінімум 300 млн.
Ця угода схожа на корупційний договорняк.


это так
но сегодня цена им 30 млн
хотя неизвестна же доля которую продадут
cohan
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