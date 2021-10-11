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Українців попереджають про
шахрайську схему на OLX — ЗМІ

Українців попереджають про шахрайську схему на OLX — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:58

Українців попереджають про шахрайську схему на OLX — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні майже щодня з'являється нова шахрайська схема. Вже відомо про одну відносно нову схему, яка діє на платформі OLX. Жертвою може стати не лише покупець, але і продавець.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 19:58

У мене сталася така ж ситуація. Лише сума інша, 950 грн. Звернуласядо банку і в кіберполіцію. Але ніхто не вирішує дане питання. Як бути в такій ситуації?
mebliaz
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 23:52

Re: Українців попереджають про шахрайську схему на OLX — ЗМІ

Перестать быть лохом и клацать все ссылки в личке. ОЛХ доставка или наложенный платеж
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:45

На скільки я знаю, для того, щоб зарахувати кошти на картку від інших осіб потрібен тільки номер картки, без CWC коду
zega
 
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