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В ЄС занепокоєні посиленням
бідності в Європі через ціни...

В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:00

В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Стрімке зростання цін на енергоносії в Євросоюзі може спричинити посилення бідності в Європі.

Дивися повний текст В ЄС занепокоєні посиленням бідності в Європі через ціни на енергоносії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:00

Могут позволить обогревать свои дома. Меньше шляться по ресторанам просто станут и по кафешкам просиживать по несколько часов в сутки. Европейцы, не прибедняйтесь.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 07:45

Якось важко жаліти людей, що відбирають у Землі втричі більше ресурсів, аніж вона може безпечно дати: https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/
Може просто треба якось приглушити свої "апетити"?
А взимку -- тепло вдягатись (у багато шарів одягу)...
Bobua
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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