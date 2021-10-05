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Нова пошта знизила тарифи
на доставку в поштомати

Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:27

Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua, як портал, який допомагає економити, розповідає, скільки тепер буде коштувати доставка в почтомати Нової пошти.

Дивися повний текст Нова пошта знизила тарифи на доставку в поштомати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 09:27

І звісно ж посилання на московську версію новини на сайті Нової пошти :(
Ось нормальне посилання https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/9397
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:57

Нормальная ссылка, на правильную версию. Причем тут "московская"??
Tat_888
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