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Голова Податкової пригрозив
відповідальністю українцям,...

Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 16:02

  akido написав:
  0mage0 написав:А взагалі це якийсь особливий цинізм, коли "слуги" щодня демонстративно сруть на закони, а пересічних хочуть нагнути навіть не за те, що відбувається після ухвалення їхніх "законів", а за те, що відбувалося раніше, коли про такі методи мова не йшла і ніхто жодних папірців підтвердження не збирав.


"своiм — усе, чужим — закони" - принцип яким користуються "слуги урода" навіть не намагаючись приховати цього.

Цей принцип дуже поширений серед диктаторів, його публічно визнавали засновник італійського фашизму Беніто Муссоліні та російського рашизму Владімір *уйло.

Отож, але виборцям зеленого чомусь подобається :(
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:18

розберіться з прокурорами, суддями , коломийськими,фірташами ітд.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 17:53

Re: Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,.

А чувак Олейніков Євген Володимирович - берет и передаривает жене по 1 млн. грн.
https://declarations.com.ua/declaration ... bd26fa45c6
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:51

  ruslan42212 написав:sena_2008atp цілком згоден - треба думати і робити висновки (хоча все було зрозуміло ще в 2019 році) коли бачиш те, як викручується зелена мавпа :evil:

А толку, что было понятно? Было два кандидата и всё. Народ голосовал не за зелёного кандидата, а против коричневого. Дело в том, что коричневый кандидат за пять лет так всех достал своим враньём, коррупционными скандалами и вообще своим олигархическим положением, что народ выбрал зелёного кандидата. Вот и вся история. Нечего было коричневому действующему так чудить, чтобы голосовали не за него.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:00

а може мільярдери та монополісти спочатку заплатять податки? виведуть статки з офшорів...
якби простий роботяга жив в достатку за чесно зароблені хіба б він не заплатив ті податки? люди ледь зводять кінці з кінцями, того і ухиляються від оподаткування
а ще податкова система в нас "дуже справедлива", що теж не сильно сприяє тому, щоб усі чесно сплачували податки
p. s. я податки плачу
nataliya_oprysko
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