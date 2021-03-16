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Голова Податкової пригрозив відповідальністю українцям,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:40

  Цитрин написав:Конечно хорошо, Вы тоже бросайте курить.
Зачем себя травить, отдавая за это кучу денег?

Это bobkasho адресовать нужно. Я, как раз, жадный.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 10:47

  moveton написав:
  bobkasho написав:куда идёт акциз с сигарет и как можно его учитывать в качестве уплаченных налогов?
с нового года пачка приблизится к сотне грн
пусть загоняют его в пенсионный фонд курильщика например. а чо

В плане "как учитывать"? Идёт в бюджет страны и вполне себе учитывается, как уплаченный акциз. Уже насчитали, что от роста этого акциза на пачку поступление от него в бюджет уменьшается. Что, наверное, хорошо, если верить, что это массово бросили курить, а не начали курить что-то ещё хуже :roll:


а якщо не вірити, а реально дивитися на речі, що стало більше контрафакту? то вже не так добре виглядає
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:59

Когда будут зелины оффшоры проверять, чефира, мам клочка, гетьманцова и т.д.? За лохов всех держат.
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