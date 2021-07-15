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Інвестори можуть в
перспективі зацікавитись...

Інвестори можуть в перспективі зацікавитись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:23

Інвестори можуть в перспективі зацікавитись...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією Ощадбанку, Укргазбанку та ПриватБанку.

Дивися повний текст Інвестори можуть в перспективі зацікавитись приватизацією Ощадбанку, Укргазбанку та ПриватБанку - ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 13:23

знаем мы этих "инвесторов" с окончаниями "оломойский"
sensei
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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