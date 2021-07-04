Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 ПКУ.
Дивися повний текст Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід у формі заробітної плати, право на податкову знижку.
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Додано: Вів 19 жов, 2021 23:58
Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи має ФОП, яка є найманим працівником та отримує дохід у формі заробітної плати, право на податкову знижку.
Додано: Вів 19 жов, 2021 23:59
ФЛП не может быть наёмным работником. Вот просто по-определению. Конкретный человек может быть одновременно и ФЛП и наёмным работником, но это две совершенно независимых ипостаси. А тут сами чего-то странное придумали, сами ответили...
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