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ПриватБанк показав свій
прибуток за 9 місяців 2021 року

ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:52

ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Finance.ua пресслужба банку.

Дивися повний текст ПриватБанк показав свій прибуток за 9 місяців 2021 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:52

https://static.privatbank.ua/files/05102021-I-I.pdf
Но такой открытый Приватбанк не удосужился в оборотно-сальдовом балансе на 01.09.2021 по Классам указывать Итоги.
И нет технического счёта 5999 - "Результат деятельности банка". Его НЕвежливо убрали.
Хотел отнять 6 Класс "Доходы" от 7 Класса "Расходы", и так посчитать результат деятельности - не смог. НЕТ ИТОГОВ!!!

Вы ж " Берете і робите". Так сделайте так, чтобы клиент мог сам посмотреть ваш Баланс, а не диаграммки строите красивые для обывателей.
Візьміть і зробіть!!!
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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