Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".
Дивися повний текст Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ (інфографіка).
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:53
Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зростали ціни на нерухомість: регіони та Київ (інфографіка).
Додано: Сер 20 жов, 2021 12:53
В Киеве с ценами совсем все плохо стало( в ла манше -
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