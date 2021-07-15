Станом на 1 жовтня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 592,2 млрд грн, що на 6% більше, ніж на початок року.
Дивися повний текст У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на руках.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 16:50
У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на руках.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:51
Банкнот по 1 грн. и 2 грн. уже почти нет в обращении. Их физически уничтожило время и люди. Так что эти цифры не отвечают действительности.
Додано: Сер 20 жов, 2021 18:20
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