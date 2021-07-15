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У НБУ перерахували всю готівку,
яку українці тримають на...

У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:50

У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 жовтня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 592,2 млрд грн, що на 6% більше, ніж на початок року.

Дивися повний текст У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на руках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:51

Банкнот по 1 грн. и 2 грн. уже почти нет в обращении. Их физически уничтожило время и люди. Так что эти цифры не отвечают действительности.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:00

а почему статистику за сентябрь до сих пор не обновили?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:20

  Omega написав:Банкнот по 1 грн. и 2 грн. уже почти нет в обращении. Их физически уничтожило время и люди. Так что эти цифры не отвечают действительности.

Откуда такие данные? Я вижу их постоянно в обороте, вместе с копейками в 1 грн. вот сегодня дали сдачу - тоже 1 грн бумажная.
BIGor
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