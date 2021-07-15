Станом на 1 жовтня 2021 року в готівковому обігу України перебувало 592,2 млрд грн, що на 6% більше, ніж на початок року.
Дивися повний текст У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на руках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:50
У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на руках.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:51
Банкнот по 1 грн. и 2 грн. уже почти нет в обращении. Их физически уничтожило время и люди. Так что эти цифры не отвечают действительности.
Додано: Сер 20 жов, 2021 18:20
Додано: Сер 20 жов, 2021 19:50
Re: У НБУ перерахували всю готівку, яку українці тримають на
Ну 70 банкнот на человека, учитывая заначки под матрасом, как-то даже мало. А вот 159 монет... Ещё массово используются свиньи-копилки?
Додано: Сер 20 жов, 2021 20:48
Да посмотрите на и-нет площадках (НЕ называю, чтобы НЕ рекламировать): мелочь продают на киллограммы, а новую - даже НЕ отдельными роллами, а целыми упаковками! Да и в каждой торговой точке - коробка с мелочью лежит, в каждой маршрутке; по банкам - мешки (хотя и НЕ в каждом отделении). Так что, мелочи "на руках" - еще много (включая ту, что валяется под ногами/утеряна, в коллекциях, вывезена в качестве сувениров и валяется)...
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 30 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|