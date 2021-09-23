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Вітренко: держава не збирається повертати регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:28
Пропонуємо до обговорення:
Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що не знає про конкретні наміри повернути державне регулювання цін на газ для приватних чи державних компаній.
Дивися повний текст Вітренко: держава не збирається повертати регулювання цін на газ для компаній
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Додано: Сер 20 жов, 2021 18:29
Да, еще бы почаще вспоминать сколько дней обходимся без российского газа. В общем как всегда, одни косячат и жируют, другие расхлебывают и выживают.
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Igorten
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