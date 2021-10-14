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Україна запропонувала свої
сховища для зберігання...

Україна запропонувала свої сховища для зберігання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:37

Україна запропонувала свої сховища для зберігання...

Пропонуємо до обговорення:
"Укртрансгаз" як оператор газосховищ України готовий запропонувати послуги українських ПСГ для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.

Дивися повний текст Україна запропонувала свої сховища для зберігання страхового запасу газу країн ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 21:37

Здається, зараз проблема не в тому, де зберігати, а в тому, що зберігати...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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