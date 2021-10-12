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Сьогодні набрали чинності нові правила міжрегіональних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 07:15
Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався у Міністерство охорони здоров’я нові зміни, що чекають українців.
Дивися повний текст Сьогодні набрали чинності нові правила міжрегіональних перевезень: що варто знати
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Додано: Чет 21 жов, 2021 08:35
Ferox написав:
... я могу себе позволить быть непривитым.
Держите нас в курсе! -- мы за вас очень переживаем!
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