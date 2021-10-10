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У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 14:00
Не повинно бути безкоштовного проЇзду для 18+, всі хто їдуть - платять.
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Rainbow
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:12
З тексту я щось так і не зрозумів, що у них подорожало, що треба піднімати проїзд?
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unicdima
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:18
Investor_K написав: vitaliian написав:
Покупайте самокат)
Я бы купил. Просто денег нет. Все потрачено на проезд.
заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты
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sequence
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:19
egor6508 написав:
Там Кличко обещал раследования по Николаю Поворознику. Поворозника уже давно отстранить нужно.
Ага, стрельне собі в ногу
Кличко сам і відмазував Поровозника. У нього вся команда такі корупціонери.
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unicdima
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Додано: Чет 21 жов, 2021 15:26
sequence написав: Investor_K написав: vitaliian написав:
Покупайте самокат)
Я бы купил. Просто денег нет. Все потрачено на проезд.
заранее )
каждый раз, при любом подорожании проезда, запрете евроблях на финансовом форуме подымается хейт.
уровень, однако.
Я бы еще понял, если бы требовали отмены налога на депозиты, недвигу, дорогие тачки.
но проезд, блд!
странно, что молчат про сигареты
Ну как какие "финансисты", такие и проблемы
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antikkristall
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