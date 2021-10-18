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Якими темпами збільшується кількість РРО в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Кількість реєстраторів розрахункових операцій в Україні, включаючи програмні РРО, за 10 місяців 2021 року зросла на 29% у порівнянні з відповідним періодом 2020-го.
Дивися повний текст Якими темпами збільшується кількість РРО в Україні (інфографіка)
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:40
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