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Шахраї оформили кредит через
«Дію»: міністр розкрив...

Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:29

Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив...

Пропонуємо до обговорення:
З мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього дуже важко оформити позику в банку.

Дивися повний текст Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив злочинну схему.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:29

Главный аргумент - "я не знаю...". Яка країна - такі міністри.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:35

Re: Шахраї оформили кредит через «Дію»: міністр розкрив...

Есть ли возможность отключить работу со своими документами в Дии? Т.е. заблокировать любые операции со своими паспортом в интернете (валидация, шеринг, запросы на смену паспорта, прописки и т.п.)? По аналогии блокировки работы платежных карт в интернете. Или блокировки смены сим-карт у мобильных операторов.
Gippo
 
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