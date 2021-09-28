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Уряд автоматизував для облгазів
оплату небалансів за газ

Уряд автоматизував для облгазів оплату небалансів за газ
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 08:09

Уряд автоматизував для облгазів оплату небалансів за газ

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив порядок відкриття спеціальних рахунків для операторів газорозподільних мереж (обл- і міськгазів) та порядок проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу.

Дивися повний текст Уряд автоматизував для облгазів оплату небалансів за газ.
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